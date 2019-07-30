Eric Maxim Choupo-Moting'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber: Kesinlikle bana teklif getirmeyin

TM Dijital Haber Merkezi

Şu sıralar adı sık sık Fenerbahçe ve Beşiktaş’la anılan tecrübeli golcü Eric Maxim Choupo-Moting’in Süper Lig’i kesinlikle düşünmediği ortaya çıktı.

"BANA TEKLİF GETİRMEYİN"

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Geçtiğimiz sezon PSG ile Lig 1’de şampiyonluk yaşayan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne de boy gösterecek olan Moting'in, menajerler vasıtasıyla kendisine gelen teklifleri kesin bir dille reddettiği belirtilirken, 30 yaşındaki futbolcunun Paris’ten ayrılmadığı düşünmediği ifade edildi. 33 kez Kamerun Milli Takımı’nda görev alan Moting’in ROGON'a kesin talimat verdiği anlaşılırken, tecrübeli forvetin ‘Paris’te çok mutluyum kesinlikle bana teklif getirmeyin, haberler ve söylentiler bana zarar veriyor takımda kalıp daha iyi işler yapacağım’ dediği öğrenildi.