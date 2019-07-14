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14 Temmuz 2019 Pazar 14:00:40 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:04:29

Ergün Penbe: Fatih Terim, Emre Mor'u adam edecektir

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin Bolu'daki kampında antrenörlük yapan Ergün Penbe, DHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

Penbe, milli takımın Şenol Güneş ile birlikte ivme yakaladığını belirterek, "Şenol hocanın biliyorsunuz milli takım olarak dünya 3'üncülüğü var. Bir başarısı var, Beşiktaş'ta yaptıkları var. 4 maç oynadık ve 3'ünü kazandık Şenol hocayla. Bu bence iyi bir başlangıç. Lucescu bıraktıktan sonra alıyorsunuz ve kısa sürede maçlara çıkıp 4 maçın 3'ünü kazanmak ve grupta bir yerlere gelmek önemli. Güzel bir adım attılar. İnşallah sonuna kadar böyle giderler. Bizim kaliteli genç oyuncularımız var. Dünyanın birçok ülkesinden fazla yetenekli oyuncularımız var ama biraz sanırım mantalite eksikliğimiz var bence. Biraz daha profesyonel bakarsak bu işe çok farklı olacağını düşünüyorum. Yoksa yetenek olarak birçok ülkeden çok daha iyiyiz. Önemli olan takım olgusunu oluşturabilmek ve gençleri birbirine kaynaştırabilmek. Zincirin halkalarını en iyi şekilde oluşturabilirse Şenol hoca gruptan Fransa'yla birlikte çıkacağını düşünüyorum. Ülkede birçok yetenekli genç oyuncuğu olduğunu düşünüyorum. Bizim dönemimizde de böyle araştırma yapılmıştı. O grup dünya 3'üncüsü oldu. Avrupa'da başarılı olundu. Galatasaray bir çoğunu barındırdı. UEFA ve Süper Kupa aldı. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin ücra köşelerinde yetenekli oyuncular çıkabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"TÜRK TEKNİK DİREKTÖR MİLLİ TAKIMDA DAHA BAŞARILI"

Milli takımda Türk teknik direktörlerin daha başarılı olduğunu anlatan Ergün Penbe, "Türk teknik direktör milli takımda daha başarılı. Türk futbolcunun yapısını daha iyi anlayan o da futbolun içinden geldiği için futbolcunun neyi sevip sevmediğini bildiği için nasıl çalıştığını bildiği için bence Türk teknik direktör daha faydalı. Milli takımı hocası zaten Türk olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"GALATASARAY ŞAMPİYON OLABİLECEK BİR KADROYA SAHİP"

Ergün Penbe, yeni sezonda Galatasaray'ın şampiyonlukta emin adımlarla ilerleyeceğini söyleyerek, "Galatasaray son 2 yılın şampiyonu. Bunun avantajıyla çıkacaktır. Oturmuş bir kadrosu var, iyi oyunculara sahip. Eğer Avrupa'da da yoluna devam etmek istiyorsa tabii ki biraz daha kaliteli oyunculara sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ama ligi kaldırabilecek, şampiyon olabilecek bir kadroya sahip. Yaptığı transferlerle de gücüne güç kattı. Bu sene şampiyonlukta Galatasaray'la kim yarışacak göreceğiz. Galatasaray'ın yine şampiyonlukta emin adımlarla ilerleyeceğini düşünüyorum" dedi.

Penbe, Fenerbahçe ile ilgili de şunları söyledi;

"Ali Koç ile birlikte bir beklenti vardı. Kötü bir sezon geçirdiler. Kötü geçen sezonun ardından iyi işler yapmak isteyecektir Ali Koç. Yeni transferler yapıyorlar. Oyuncu gönderip oyuncu alıyorlar. Geçen seneki o başarısızlığı yaşamak istemiyorlar. Bunun için de emin adımlarla yürüyorlar. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Trabzon'un ve Başakşehir'in yarışta olması ligi çok daha kaliteli hale getirecektir."

EMRE MOR'UN GALATASARAY'A TRANSFER OLACAĞI İDDİASI

Galatasaray'ın Emre Mor üzerinde olumlu etkisi olacağının altını çizen Ergün Penbe, "Galatasaray'ın mutlaka Emre Mor'un üzerinde etkisi olacaktır. Ben yıllardır birlikte çalıştığım için Galatasaray'da Fatih hocayla kesinlikle etkisi olacağını düşünüyorum. Ama Fatih hocadan önce biraz da Emre Mor'un artık futbol oynamak istiyor mu? Futbola dönmek istiyor mu? Ben yeteneklerimi nasıl sahada sergilemek istiyorum demesi çok daha önemli. Tabii ki Fatih hoca Emre Mor'u adam edecektir. Emre Mor çok yetenekli, çok kaliteli bir oyuncu. Oynadığı zaman belki tek başına maç alabilecek yeteneklerde bir oyuncu. Böyle bir yeteneğin böyle kendine ihanet etmesi hakikatten beni de üzüyor. Uzun yıllar Emre Mor'u çok iyi izlemek varken şu anda izlemekten mahrum kalıyoruz. Bu da üzücü bir olay. İnşallah kendine çeki düzen verir ve bir an önce futbola dönmeye çalışır ve futboldan başka bir şey düşünmez. Çünkü böyle yetenekler zor yetişiyor. Galatasaray'a gelirse bence Fatih Terim'le birlikte yükselişe geçeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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