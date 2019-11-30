Ergin Ataman'a büyük şok! Görevliler tarafından içeri alınmadı

THY Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan maçta Bayern Münih'i farklı mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Bebek Otel'de yönetim kurulunun kararı ile otele alınmadı.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter'in daveti üzerine bugün Bebek Otel'e giden Ataman, şok bir tepki ile karşılaştı.

Deneyimli koç, güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.

HASAN BOZKURTER: HUKUKİ OLARAK GEREKEN MÜRACAATI YAPACAĞIZ

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter, yaşanan bu olaydan ötürü çok şaşkın olduğunu dile getirirken, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ergin Ataman benim davetim üzerine Bebek Otel'e geldi. İçeride beklerken koçun otele alınmadığını öğrendim. Nedenini sorduğumda bunun yönetim kurulu kararı olduğunu söylediler. Böyle bir şey olur mu? Ergin Ataman, Türkiye'nin gururudur. Avrupa'nın en önemli takımlarından birisinin antrenörünü bu şekilde İstanbul'un en güzel yerlerinden birinde bulunan otele almamak olmaz. Hukuki olarak gereken müracaatı yapacağız."

Bu arada Bebek Otel yetkililerinden ise bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. (DHA)