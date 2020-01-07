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07 Ocak 2020 Salı 09:49:25 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 09:51:40

Ergin Ataman: Türkiye'ye katkı vermek istiyor

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Larkin'in Türk vatandaşlığına geçmesi konusunu yorumladı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Larkin'in Türk vatandaşlığına geçmesi konusunu değerlendirdi:

"Larkin'in Milli Takım'da oynamasından onur duyarız. Ben ilk günden beri bunun destekçisiyim. Larkin'in Türk statüsünde olmasının Türkiye'deki yarışta Anadolu Efes'e avantaj sağlayacağını düşünmek doğru değil. Biz Larkin yabancı statüsünde oynarken de kupalar kazandık ve lig lideriyiz. Bizim buradaki tavrımızı milli takımın çıkarları belirler. Basketbol Milli Takımı'na faydalı olup olmayacağına bakarız.

TÜRKİYE'NİN MENFAATLERİ İÇİN

Kaldı ki Larkin geçen sezon THY Eurolague'de final four oynamış bir yıldız. Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin formasını giyse iyi olurdu. Olimpiyat elemelerinde milli takıma katkı vereceğini düşünüyorum. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız konuya müdahil oldu. Pozitif katkı verdi. Cumhurbaşkanımız devreye girene kadar neden beklenildiğini de anlamadım. Cumhurbaşkanımız olaya Türkiye'nin menfaatleri açısından görüşünü bildirdi."

LARKiN ÇOK iSTiYOR

Türk vatandaşı olup, 12 Dev Adam'a katılması konusunda Larkin'le daha önce de çeşitli sohbetleri olduğunu belirten Ataman, "Larkin'in antrenörü olarak, onunla geçen sezonu yaşamış biri olarak ve Avrupa'nın en üst düzey organizasyonunda final oynamış biri olarak Türkiye'ye de katkı vermek istiyor. Türkiye'yi bu kadar sevdiğini ve Türkiye hakkındaki konuşmalarını gördükten sonra vatandaş olması gerektiğini ben hep önerdim" şeklinde konuştu.

(Akşam)

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