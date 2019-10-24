  • Bist 100
    100346
  • Dolar
    5,7692
  • Euro
    6,4146
  • Altın
    278,2070
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika: Akdeniz'de korkutan deprem Son Dakika: Akdeniz'de korkutan deprem
'Dağınık ve pasaklıyım' 'Dağınık ve pasaklıyım'
Moda Bensu'dan sorulur Moda Bensu'dan sorulur
Bizimkiler'e kalk gidelim Bizimkiler'e kalk gidelim
Romatizma ağrısına çınar yaprağı Romatizma ağrısına çınar yaprağı
Kaçak yapıya geçit yok Kaçak yapıya geçit yok
Ekonomiye güven tam! Değişime güçlü başlangıç Ekonomiye güven tam! Değişime güçlü başlangıç
Okan Buruk: 'Psikolojik anlamda güçlendik' Okan Buruk: 'Psikolojik anlamda güçlendik'
Vergide yeni dönem Vergide yeni dönem
Emekliye eşit zam Emekliye eşit zam
Ergin Ataman tarihi zaferi değerlendirdi Ergin Ataman tarihi zaferi değerlendirdi
Kremlin'den Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama Kremlin'den Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama
Alman makamları terör örgütü YPG/PKK'nın faaliyetlerine kayıtsız kalıyor Alman makamları terör örgütü YPG/PKK'nın faaliyetlerine kayıtsız kalıyor
'Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir' 'Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir'
Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi yasalaştı Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi yasalaştı
Pence'den Hong Kong'daki protestoculara 'yanınızdayız' mesajı Pence'den Hong Kong'daki protestoculara 'yanınızdayız' mesajı
Başkan Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik Başkan Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik
TBMM Başkanı Şentop Fransız mevkidaşlarıyla görüştü TBMM Başkanı Şentop Fransız mevkidaşlarıyla görüştü
Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinin iç savaşın eşiğinde olduğunu düşünüyor Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinin iç savaşın eşiğinde olduğunu düşünüyor
Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
FETÖ'nün sözde Bartın "il imamı" tutuklandı FETÖ'nün sözde Bartın "il imamı" tutuklandı
Beşiktaş tribünlerinden futbolculara büyük tepki Beşiktaş tribünlerinden futbolculara büyük tepki
Abdullah Avcı taraftarların istifa tepkilerine yanıt verdi Abdullah Avcı taraftarların istifa tepkilerine yanıt verdi
İrfan Can Kahveci'den asker selamı açıklaması İrfan Can Kahveci'den asker selamı açıklaması

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ekim 2019 Perşembe 23:28:09 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 23:39:57

Ergin Ataman tarihi zaferi değerlendirdi

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Real Madrid zaferinin ardından konuştu.

Basketbolda THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'i 76-60 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, iyi bir basketbol oynayarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mücadelenin başında 9-0 geriye düştüklerini belirterek, "Daha sonra aldığımız molada acele atışlardan kaçınmamız gerektiğini konuştuk. Acele etmememizi söyledim. Ardından daha iyi oynamaya başladık. Özellikle Singleton çok iyi başladı ve Randolph'u durdurdu. Bu, bizim için çok önemliydi. İlk yarıda iyi savunma yaptık ama hücumda hatalarımız oldu. İkinci yarıda ise topu daha iyi taşıdık. Akıllı oynadık ve tempoyu yükselttik. Hücumda ve savunmada çok iyiydik. Mükemmel bir basketbolla çok önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Deneyimli başantrenör, kaydettiği 17 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlayan Krunoslav Simon ile ilgili bir soruyu, "Mükemmel oynadı. Simon, geçen sezon da çok iyiydi. Özellikle 3. çeyrekte çok akıllı oynadı. Bu, benim için bir sürpriz değil. Alışık olduğumuz bir şey." şeklinde yanıtladı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ