Ergin Ataman: Fenerbahçeliler de beni takdir ediyor

THY Euroleague'den sonra ING Basketbol Süper Ligi'nin de ilk yarısını lider kapatan Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman Akşam'a konuştu.

Her konuda düşüncelerini net bir şekilde açıklayan Ataman, Fenerbahçe ile geçmişte yaşadıkları tatsız olayların da artık yerini huzurlu rekabet ortamına bıraktığını dile getirdi. İşte Ataman'ın o sözleri:

"Ben açıkçası gerçek sporu fanatizmin dışında takip eden her sporseverin buna Fenerbahçeliler de dahil, benim başarılarımı takdir ettiğini düşünüyorum. Ama tabii ki her sporun içerisinde bir fanatizm ve rekabet unsuru var. Ben bugüne kadar 10 yılda çalıştığım her takımda Fenerbahçe'nin rakibi oldum, son 10 yılda 4 defa Türkiye şampiyonu oldum ve bunların hepsinde rakip Fenerbahçe'ydi. Üstelik 5 yıl Galatasaray'da çalıştım

HİÇ KİMSEYLE BİR SIKINTIM YOK

Bu biraz da Fenerbahçe, Galatasaray rekabetinden ileri gelen bir unsur. Benim Fenerbahçe kulübüne ve taraftarına karşı hiçbir ters düşüncem yok. Sadece geçen sezon final fourda bana ağır hakaretler eden gruba, o anki adrenalin içinde verdiğim bir tepki var. Bunun dışında benim hiçbir zaman Fenerbahçe taraftarına karşı bir saygısızlığım olmadı. Bunu ben aslında normal de karşılıyorum. Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da ben artık bir şeylerin değişmekte olduğunu da gözlemledim. O gün hiçbir şey olmadı. Geçmişteki gibi hiçbir bir kötü tezahüratla karşılamadım. Karşıyaka maçında da benzer bir atmosfer vardı. O maçtan sonra da söyledim. Bu tarz atmosferler benim takdir ettiğim atmosferler. Benim hiç kimseye karşı bir sıkıntım yok.

BELKİ DUYGUSAL BEKLENTİYDİ

Obradovic'e karşı da çok büyük bir saygım var. Euroleague finalinde Fenerbahçe taraftarına bir tepki gösterdim. Adrenalinin en yüksek olduğu yerde, oradaki her Türk'ün destek olmasını bekliyordum. Belki duygusal bir beklentiydi. Onun tepkisini gösterdim. Kimse beni sevsin ya da nefret etsin diye düşünmüyorum. Ben işimi yapmıyorum. Allah'a şükür de bugüne kadar gittiğim her takımda bunu başardım. Bazı insanlara hoş gelmeyebilir. Onu da takdir etmek lazım. Anadolu'da da bunu daha net görüyorum. Yüzde 90'lık bir kesimin takdir ettiğini görüyorum. Galatasaray camiasında bu yüzde 99.5. Bunun içinde yüzde yarımlık bir kesim de.

EUROLEAGUE'DE FiNAL 7 MACA CIKACAK

ERGİN Ataman, THY Euroleague'de uygulanan play-off ve final four sisteminin değişmesi için çalşımalar yapıldığını da duyurdu. Bu konuda şu bilgileri verdi: "Her sporun kendine has bir takım kuralları var. Bugün futbolda da Şampiyonlar Ligi finali tek maç. Buna adil ya da değil diyemezsiniz. Bu 20 senedir bu şekilde oynanıyor. Onun için bir şey söylemek zor. Belki Euroleague'de şampiyon seri sonucu belirlense daha iyi olur. Bu konuda THY Euroleague yönetiminin çalışması var. 7 maçlık final serisi belki daha heyecanlı olur ancak şu an yerel ligler olduğu için takvim uymuyor. 2-3 yıl içinde Euroleague'nin NBA gibi kapalı bir lig olması konusunda çalışma var. O zaman takımlar kendi liglerinde oynamayacak. Final de 7 maçlık seri üzerinden yapılabilir. "

ANADOLU EFES RUHU GERİ DÖNDÜ

"Ben geçen senenin ortalarında bunu söylemeye başladım. Efes ruhu geri döndü. Efes Türkiye'de basketbolun en büyük ekolü oldu. Avrupa'nın da çok önemli basketbol ekollerinden bir tanesi. Bugün illaki bir futbol takımı taraftarı olması gerekmiyor. Efes bir Milli Takım gibi görüyorlar. Fenerlisi de Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, hiç takım tutmayan da geliyor. Aileler geliyor. En küçük bir kötü tezahürat yok. Orada hem ciddi bir başarı hem de eğlence var. Bence bu Türk sporunda tek. Her maçta o salona 15 bin kişiyle o salonun böyle bir seyirci profiliyle doldurulması çok takdire şayan. Bu sevgiyi yeniden yaratmış olmamız güzel. Payım varsa ne mutlu bana.

ÜÇ-DÖRT KULÜPTEN BİRİYİZ

"Anadolu Efes'in en önemli özelliği kurumsallığı. Avrupa'nın en organize 3-4 kulübünden biri. Tabii ki bir antrenör için şans. Diğer kulüplerde başka şeylere de konsantre olmak zorunda kalıyordun. Şimdi sadece teknik konulara odaklanıyorsun. Zor şartlarda da büyük işler yaptık ama zaman zaman da bir yerlerde mental anlamda sıkıntılar çektim. Başarımda bu organizasyonun çok büyük payı var."

TRANSFER DUNSTON

"Gündemimizde transfer yok. 2 aydır Dunston olmadan oynuyoruz. Bizim en büyük transferimiz onun geri dönmesi olacak. Onu da Şubat sonuna bekliyoruz. Moerman ilk kez Khimky maçında döndü. Bizim en büyük transferlerimiz geçen sene takımı finale taşıyan oyuncularımızın takıma geri dönmesi olacak."

ALMANYA AVANTAJ

"İlk önce Almanya'ya gidebilmek lazım. Final Four'a kalmak da çok zor. Her maç fi nal havasında geçiyor. Hele ki play-off maçları çok önemli. Kalmayı başarabilirsek, Almanya'da olması Türk takımları için ciddi bir avantaj olacaktır."

HEDEFİMİZİ AŞTIK

Ataman sezona Barcelona yenilgisiyle başladıklarını hatırlatarak, "Ancak ben Barcelona maçından önce de hazır olmadığımızı söylemiştim. Sonra bütün taşlar yerine oturmaya başladı. Müthiş bir ilk yarı oldu. Her iki tarafı da lider bitirmek önemliydi. THY Euroleague'de hedefimiz ilk 4'te bitirmekti. Bu kulvarda hedefimizin üzerine çıktık."

TEK EKSİĞİM VAR

"Euroleague'de 3 defa fi nal-four oynayan teknik adam olduk, Avrupa'da 3 kupa kazanan teknik direktör olduk. Final oynayan teknik direktör olduk. Tek eksik Euroleague kupası. Çok ciddi rakipler var. Real Madrid ve Barcelona bizden 3 katımız bütçelerle kurulmuş, tamamen şampiyonluk hedefi yle kurulmuş takımlar. Ama biz de kendimize güveniyoruz. Geçen sene finalde kaçırdığımız şampiyonluğu bu yıl yine kovalayacağız."

(Akşam)