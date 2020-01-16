Eren Derdiyok, Göztepe'den ayrıldı! İşte golcü oyuncunun yeni adresi
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Eren Derdiyok takımdan ayrıldı. Deneyimli golcünün, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbekistan ekibi Pakhtakor ile anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de bu sezon fazla şans bulmayan ve son olarak İlhan Palut'un kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok takımdan ayrıldı. Deneyimli golcünün, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbekistan ekibi Pakhtakor ile anlaştı. Pakhtakor geçen sezon lig şampiyonu olmuştu.
Bu sezon lig maçlarında golü yok
Bu sezon lig maçlarında gol atamayan Eren Derdiyok, Türkiye Kupası maçlarında ise 4 kez görev alıp 3 gol attı. Eren Derdiyok geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan ayrılmıştı.
(Fanatik)
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