17 Ocak 2020 Cuma 14:49:05 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 14:49:45
Eren Dediyok'un yeni takımı belli oldu! Şota'nın yanına gitti...
Göztepe ile yollarını ayıran golcü futbolcu Eren Derdiyok, Özbekistan ekibi Pakhtakor ile resmi sözleşme imzaladı.
Son olarak Göztepe forması giyen Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu.
Eren Derdiyok, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor'a gitti. 31 yaşındaki oyuncu, anlaşmanın ardından sözleşmeye imza attı.
Ligde 5 maçta 267 dakika sahada kalan Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı formayla gol atamadı. Eren Derdiyok, kupada ise Yozgatspor 1959, Sivas Belediyespor ve Fatih Karagümrük maçlarında birer gole imza attı.
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