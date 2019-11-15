15 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 00:35:08
Erdoğan tribünde
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD dönüşünde ayağının tozuyla İzlanda maçına geldi ve milli takımımız yalnız bırakmadı
GÜNEŞ
■ Maçın başlamasından 13 dakika sonra Türk Telekom Stadı’na gelen Erdoğan tribünden mücadeleyi takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir de yalnız bırakmadı. Erdoğan karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek oyuncularımızı ve teknik heyeti tebrik etti.
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