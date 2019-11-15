Erdoğan tribünde

GÜNEŞ

■ Maçın başlamasından 13 dakika sonra Türk Telekom Stadı’na gelen Erdoğan tribünden mücadeleyi takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir de yalnız bırakmadı. Erdoğan karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek oyuncularımızı ve teknik heyeti tebrik etti.