Erdoğan Divan üyesi oluyor

GÜNEŞ

■ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi olma hakkını elde etti. Sarı-Lacivertli kulüpte 25. yılını doldurarak Yüksek Divan Kurulu'na üye olma hakkı kazanan Başkan Erdoğan'a bugün saat 12.30’da yapılacak toplantıda Divan Rozeti takılması planlanıyor. Başkan Erdoğan’ın, yoğun güvenlik önlemlerinin alınacağı toplantıya, programında bir değişiklik olmaması durumunda, katılması bekleniyor. Toplantıya sadece divan kurulu üyelerinin alınacağı açıklandı.

ÜYELER İSİM BİLDİRECEK

■ YÜKSEK Divan Kurulu toplantısına katılmak isteyen divan üyeleri, kulübün belirlediği numarayı arayarak dün saat 17.00’ye kadar arayıp kayıt yaptırdılar. Kayıt yapmayan üyeler ise toplantıya alınmayacaklar. Bu arada toplantının yapılacağı Faruk Ilgaz Tesisleri ve çevrisinde çok yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin aynı gün, Sarı-Lacivertli takıma gönül vermesine rağmen kulüp üyeliği bulunmayan bakan ve bürokratları da kulübün üyesi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.