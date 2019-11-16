16 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 23:52:47
Erdoğan’dan tebrik
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD’deki temaslarının ardından geldiği İstanbul’da ayağının tozuyla Türkiye-İzlanda maçını izledi.
GÜNEŞ
■ 12 saatlik yorucu bir yolculuktan dönmesine rağmen millileri yalnız bırakmayan Başkan Erdoğan, karşılaşma sonrasında soyunma odasına giderek TFF Başkanı Nihat Özdemir, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuları kutladı. Erdoğan, milli takımın futbolunu överken, “Gerek defansta, gerek ofansif olarak da ani olarak gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası olabiliyoruz” dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İşte Merih Demiral'ın yeni adresi! Takasta bir başka deve gidiyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı
- Merih Demiral'dan tarihi müdahale! 'Hani derler ya; Vatanı kurtarır gibi...'
- UEFA soruşturma açacak mı? Portekiz, Pizzi'nin golünü asker selamı fotoğrafıyla anons etti
- Moldova'nın Türk teknik direktörü Engin Fırat, Fransa'ya ecel terleri döktürdü