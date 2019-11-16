Erdoğan’dan tebrik

GÜNEŞ

■ 12 saatlik yorucu bir yolculuktan dönmesine rağmen millileri yalnız bırakmayan Başkan Erdoğan, karşılaşma sonrasında soyunma odasına giderek TFF Başkanı Nihat Özdemir, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuları kutladı. Erdoğan, milli takımın futbolunu överken, “Gerek defansta, gerek ofansif olarak da ani olarak gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası olabiliyoruz” dedi.