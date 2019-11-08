Enzo Crivelli, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenen Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Enzo Crivelli, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.
UEFA'nın belirlediği Avrupa Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcuları arasında, Medipol Başakşehir'in 24 yaşındaki Fransız golcüsü Enzo Crivelli'ye de yer verildi.
J Grubu'nda Medipol Başakşehir'in Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 3-0 yendiği maçta Crivelli, iki gol atmıştı.
Diğer adaylar arasında, Sevilla'dan Munir El Haddadi, Manchester United'dan Marcus Rashford ve Espanyol takımından Esteban Granero yer aldı.
Haftanın en iyi futbolcusu oylaması, UEFA'nın internet sitesinde devam ediyor.
(AA)
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