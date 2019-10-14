Enver Cenk Şahin: St. Pauli, Barış Pınarı Harekâtı paylaşımımı silmemi istedi, silmedim

Alman ekibinin isteğine rağmen paylaşımını kaldırmadığını açıklayan Cenk Şahin, "Dönünce kulüpteki durumum belli olacak. Bu tarz konulara kulüp girdiği için sıkıntı yaşanıyor. Ülkemize karşı bayağı sertler. Ülkemize karşı anlam veremediğim olumsuz bir bakış açısı var. Bizim yaptığımız yanlış bir şey yok" sözleriyle geri adım atmayacağını açıkladı.

(Sabah)