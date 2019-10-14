14 Ekim 2019 Pazartesi 09:54:32 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:00:50
Enver Cenk Şahin: St. Pauli, Barış Pınarı Harekâtı paylaşımımı silmemi istedi, silmedim
Barış Pınarı Harekâtı'na sosyal medya hesabından destek veren Enver Cenk Şahin ile kulübü St. Pauli arasındaki gerilim sürüyor.
Alman ekibinin isteğine rağmen paylaşımını kaldırmadığını açıklayan Cenk Şahin, "Dönünce kulüpteki durumum belli olacak. Bu tarz konulara kulüp girdiği için sıkıntı yaşanıyor. Ülkemize karşı bayağı sertler. Ülkemize karşı anlam veremediğim olumsuz bir bakış açısı var. Bizim yaptığımız yanlış bir şey yok" sözleriyle geri adım atmayacağını açıkladı.
(Sabah)
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