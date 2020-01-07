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07 Ocak 2020 Salı 11:50:26 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 11:51:50

Enver Cenk Şahin, Kayserispor'a transfer oldu

Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı yaptığı için Alman ekibi St. Pauli'den gönderilen Enver Cenk Şahin'in yeni takımı belli oldu.

Barış Pınarı Harekatına sosyal medyadan destek verdikten sonra kulübü St. Pauli'de önce kadro dışı bırakılan ardından da sözleşmesi feshedilen futbolcu Enver Cenk Şahin, Süper Lig ekibi Kayserispor'a transfer oldu.

Sözleşmesi feshedildikten sonra Başakşehir ile antrenmanlara çıkan Enver Cenk, bugün Kayserispor'un Antalya kampına katılacak.

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