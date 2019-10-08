'En önemli maçımız'

GÜNEŞ

KAZANMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

■ 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde cuma günü Arnavutluk’la oynanacak karşılaşma öncesi ilk basın toplantısını düzenleyen Şenol Güneş, Arnavutluk maçının önemine dikkat çekti. 4 maçın en önemlisi olarak Arnavutluk maçını gördüklerini kaydeden Güneş, “Biz olumsuz bir şey düşünmüyoruz. Kazanmayı düşünüyoruz. Biz Arnavutluk ve İzlanda maçlarını kendi sahamızda kazandığımız takdirde kesin gideceğimizi düşünüyoruz. Fransa maçını kaybetsek bile... Arnavutluk da aynı şekilde bakıyor” diye konuştu.

OLAĞANÜSTÜ SAVAŞACAĞIZ

■ARNAVUTLUK’UN zor bir rakip olduğunu söyleyen Güneş, “Takım içinde mental bir bir sorunumuz yok. Maçta olağanüstü savaşacağımızı, bütün oyuncularımızın ellerinden geleni yapacağını düşünüyorum” dedi. Acelelerinin olmadığını anlatan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi: “Acelemiz yok. Garanti gidelim, yavaş veya hızlı. 1. gitmek avantaj. 1. gidersek seri başı olabileceğiz. Maçlar gittikçe çeşitli hesapların yapılacaktır. Biz bu hesapları yapmadan gitmeyi arzuluyoruz.”

AVCI’YA YARDIMCI OLURUM

■ ŞENOL Güneş, Abdullah Avcı’nın geçen sezon ile ilgili eleştirileri hakkındaki bir soru üzerine, “Büyük kulüpler, büyük hocalar kolay işler değil. O koltuğa geldiğinizde bazen büyürsünüz, bazen küçülürsünüz. Abdullah Avcı benim öğrencimdir, ona saygı duyuyorum. Geçen seneki Adriano ve Caner ile ilgili konuşmuş. Adriano gitti, keşke tutsaydılar. O moral bozukluğuyla yaptığı açıklama olarak düşünüyorum. Keşke hep gülse, mutlu olsa. 3-5 maç isterse ona yardımcı olurum. Duygu kırılması yaşamış” ifadelerini kullandı.