En kötü Terim

GÜNEŞ

■ EVİNDE 2-0 öne geçtiği maçta 10 kişi oynayan lig sonuncusu Ankaragücü’yle 2-2 berabere kalan G.Saray, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki en kötü sezon başlangıcını yaşıyor. Sarı-Kırmızılı takım, Terim yönetiminde ilk 15 haftalarda en az puanı geçen sezon (25) toplamıştı. Mayısta mucizevi bir şampiyonluğa imza atan Terim bu sezon ise ilk 15 haftada 24 puan toplayabildi.

TUZLASPOR MAÇI KRİTİK

■ TERİM’İN Devler Ligi’ndeki en kötü performansını da bu sezon sergilemesi durumu daha vahim hale getirdi. Sadece 1 gol atıp kalesinde 14 gol gören tecrübeli hoca, grupta son sırada yer aldı. Sarı-Kırmızılı futbolcuların isteksiz halleri ve takımın ortaya koyduğu futbol ise taraftarı kahretti. Kupa’da 2. Lig ekibi Tuzlaspor’a evinde 2-0 kaybeden Terim, 17 Aralık Salı günü oynanacak rövanşta tarihi bir maça çıkacak!