En iyi fırtına

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de 30 puanlı lider Demir Grup Sivasspor’un 4 puan gerisinde 3’üncü sırada yer alan ve ilk yarının son 3 haftasına girilirken zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, 14’üncü haftalar itibarıyla, 33 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra en çok puan elde ettiği dönemi geçiriyor. Bordo-Mavililer, ayrıca, söz konusu dönemde en az mağlubiyet aldığı, en çok gol attığı ve en az gol yediği ikinci performansını da sergiliyor. Trabzonspor, 2013-14 sezonunda ise 23 puan toplamıştı.

SÖRLOTH TAKIMI SIRTLIYOR

■ SEZONUN geride kalan 14 haftalık bölümde attığı 9 golle gol krallığı yarışında zirveye ortak olan Trabzonspor’un Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth, söz konusu periyotta 4 de asist yaparak 14 maçta 13 gole katkı sağladı. Takımının en skorer oyuncusu olan Sörloth, aynı zamanda Süper Lig’de de 14 haftalık bölümde en fazla gole katkı yapan oyuncu konumunda yer aldı. Sörloth ayrıca lig dışında bu sezon Türkiye Kupası’nda 1 gol, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 2 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.