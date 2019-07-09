En geç Kartal başladı

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’i 3. bitirip Avrupa Ligi’ne direkt gruplardan katılma hakkını elde eden Beşiktaş, nihayet top başı yaptı. İdmanlara G.Saray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan daha geç başlayan Kartal, ilk çalışmasını TFF’nin Riva Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlılar, kendi tesisleri bakımda olduğu için 13-22 Temmuz’da Riva’da kampa girecek. Beşiktaş, 25 Temmuz-4 Ağustos’da ise Avusturya’da kamp yapacak.

YENİ TRANSFER YOK

■ BEŞİKTAŞ yeni sezona tamamıyla eski oyuncularıyla başlayacak. Şampiyonluktaki rakipleri yaptığı transferlerle takımlarını güçlendirirken, Kartal henüz bir transfer yapamadı. Sadece alt yapıdan oyuncu alan Siyah-Beyazlılar, Larin’i de SV Zulte Waregem’e verdi. Adriano ve Kagawa ile sözleşme yenileme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin’i serbest bıraktı.