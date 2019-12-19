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19 Aralık 2019 Perşembe 11:55:42 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 11:57:45

En değerli futbolcu 225 milyon avroyla PSG'nin yıldızı Mbappe

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe, 225 milyon avroyla piyasa değeri en yüksek futbolcu oldu.

KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu belirlendi.

Fransız futbolcu Mbappe'nin zirveye yerleştiği listede, 185 milyon avro değerle PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar ikinci sırayı aldı.

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, 180 milyon avro piyasa değeriyle üçüncülüğü elde etti.

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, yaptığı açıklamada, ''Kylian Mbappe artık dünyanın en iyi oyuncusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen birçok rekoru kırdı ve dünyanın en pahalı oyuncusu olmayı erken yaşta başardı. Real Madrid'e transfer olursa Mbappe'nin adından daha fazla söz ettireceğine inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

İtalya ekibi Juventus'ta oynayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yer almadığı listenin ilk 10 basamağı şöyle: 

Oyuncu                  Takımı            Değeri (avro)   
1. Kylian Mbappe        PSG               225 milyon      
2. Neymar               PSG               185 milyon      
3. Lionel Messi         Barcelona         180 milyon      
4. Eden Hazard          Real Madrid       152 milyon      
5. Raheem Sterling      Manchester City   150 milyon      
6. Muhammed Salah       Liverpool         150 milyon      
7. Harry Kane           Tottenham         140 milyon      
8. Sadio Mane           Liverpool         130 milyon      
9. Kevin De Bruyne      Manchester City   130 milyon      
10. Antoine Griezmann   Barcelona         125 milyon      (AA)

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