En çok kazanan kadın sporcu Serena Williams oldu

Forbes dergisinin Haziran 2018 ile Haziran 2019 arasındaki maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan kadın sporculara yer verildi.

14 aylık aranın ardından kortlara dönen ve katıldığı son 6 grand slam turnuvasının 3'ünde final oynayan 37 yaşındaki Williams, sponsorluk anlaşmaları sayesinde 29,2 milyon dolar gelire ulaşarak söz konusu dönemde en çok kazanan kadın sporcular listesinde zirveyi bırakmadı.

Kariyerinde ABD Açık ve Avustralya Açık şampiyonlukları bulunan Japon raket Naomi Osaka, 24,3 milyon dolar kazancıyla ikinci sıraya yerleşirken, Alman tenisçi Angelique Kerber ise 11,8 milyon dolarlık geliriyle üçüncü sırayı aldı.

Tamamını tenisçilerin oluşturduğu son bir yılın en fazla kazanan 10 kadın sporcusu şöyle:

Serena Williams Tenis 29,2 milyon

Naomi Osaka Tenis 24,3 milyon

Angelique Kerber Tenis 11,8 milyon

Simona Halep Tenis 10,2 milyon

Sloane Stephens Tenis 9,6 milyon

Caroline Wozniacki Tenis 7,5 milyon

Maria Sharapova Tenis 7 milyon

Karolina Pliskova Tenis 6,3 milyon

Elina Svitolina Tenis 6,1 milyon

Venus Williams Tenis 5,9 milyon (AA)