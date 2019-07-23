'En büyük transfer Abdullah Avcı'

GÜNEŞ

■ KARTAL, giyim firması Cacharel ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman transfer gündemine de değindi. Orman, “Transferi taraftarlar mutlu olsun diye yapmayacağız. Zamanında yaptık... 3. şampiyonluğu alacağımız sene bütçemiz nerelere geldi ve ligi 4. bitirdik ama ilk şampiyonluğumuzda stadımız yoktu. Bu sene en büyük transferimizin Abdullah Avcı ve arkadaşları olduğuna inanıyorum” dedi.

HERKES ROCO'YU SEYREDECEK

■ STOPER transferi yapılacağını belirten Orman, “Bütçemize uygun olursa ve işimize gelirse stoper transferi yapacağız. Şu anda Beşiktaş'ın çok iyi üç tane stoperi var. Bu sene tahmin ediyorum herkes Roco'yu seyredecek gibi geliyor bana, hoca da ondan çok memnun. Geldiğinde bize çok katkı sağlayamadı ama bu sene formayı alacak gibi gözüküyor. Ayrıca Mirin var, Vida zaten dünya çapında bir stoper... Stoper kesin alacağız diyemeyiz, aceleci değiliz” ifadelerini kullandı.

EN KOLAY İŞ TRANSFER YAPMAK

■ BAŞKAN, şöyle devam etti: “Bir başkan ve yönetici için dünyadaki en kolay iş transfer yapmaktır. Hakikaten kolay bir iş… Beşiktaş uluslararası lisans alan bir kurum. Kimse bize teminat mektubu sormuyor artık, eskiden vardı bunlar. Benim olduğum yönetim kurulunda artık bunlar devre dışı kaldı. Hangi şartlarda oyuncuyu aldığınız önemli. Şu anda Türk futbolunun durumu ortada... Yeniden yapılandırmalar yapıyoruz. Kulüpler Birliği, Federasyon, yeni lisans talimatları, daralmalar yaratıyoruz.”