'En büyük favori biziz'

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE’YLE sözleşmesini 2022’ye kadar uzatan Nabil Dirar, şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını söyledi. 33 yaşındaki Faslı futbolcu, “Yeterince puan kaybettik. Artık daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kasımpaşa’yı yendik ama kontra ataktan goller yedik. Bu durumu düzeltmeliyiz. Her rakibe yüksek konsantrasyonla çıkmalıyız. Bu hataları düzeltirsek şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. F.Bahçe’nin gerçek yüzünü ilerleyen haftalarda daha net göstereceğiz” diye konuştu.

36 GÜN SONRA DÖNDÜ

■ FITIK sakatlığı sebebiyle ağrılarla oynayan Dirar, 7. haftadaki Antalyaspor maçı sonrası milli arada ameliyat olmuştu. 1 Kasım’da takımla çalışmalara başlayan tecrübeli oyuncu, Kasımpaşa maçıyla birlikte 36 gün sonra Sarı-Lacivertli formayı giymiş oldu. Dirar sağlık ekibine teşekkür ederek, “1 ay sakat sakat oynamıştım. Çalışarak geri döndüm. İlk 11 olmasa da sahaya çıktım. Daha iyisi için çabalamam gerekiyor, gelecek için açıklarımı kapatmam lazım” dedi.

ÇALIŞMAMIN KARŞILIĞINI ALDIM

■ SÖZLEŞMESİNİN uzatılmasına değinen Dirar, “Çalışırsanız karşılığını alırsınız. Kulüpte benden mutlu, ben de uzattığım için mutluyum. Umarım gelecek dönemlerde daha iyi şeyler başarırız” ifadelerini kullandı. F.Bahçe formasıyla bu sezon 7 maçta forma giyen ve 2 gol atan futbolcu, kadro sıkıntısı nedeniyle sol bek ve orta sahada da görev yaparak teknik direktör Ersun Yanal’ın joker adamı olmuştu. 2017 yazında transfer edilen Dirar, kariyerine F.Bahçe’de son vermek istediğini sözlerine ekledi.