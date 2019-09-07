Emsaller Orman ve Koç’tan

GÜNEŞ

■ GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK’dan 4 maç men cezası aldı... Cezanın açıklanmasının ardından yer yerinden oynadı. Kamuoyu cezanın çok ağır olduğu görüşünde birleşirken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar da TFF’yi topa tuttu. Galatasaray, cezanın indirilmesi için Tahkim Kurulu’na başvuracak. Ancak, Sarı-Kırmızılılar, sağlam bir savunma ile tahkimin karşısına çıkacak ve örnekler gösterilerek indirim talep edecek.

SİLAHLI TEHDİDE 11 GÜN CEZA

■ SARI-KIRMIZILI takımın hukukçuları emsal temsil eden açıklamaları tek tek tespit etti. Örnek gösterilecek ilk açıklama; geçen sezon Ç.Rizespor-Galatasaray maçı sonrasında Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal’ın maçın hakemi Serkan Çınar hakkında “Silahım olsa hakemi vururdum” sözleri olacak... Kartal, bu şiddet ve tehdit vari açıklaması sonrasında PFDK’dan sadece 11 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. Cim Bom hazırladığı dosyada ikinci açıklama ise F.Bahçe Başkanı Ali Koç’a ait.

BAŞKANLARA İHTAR DAHİ YOK

■ KOÇ, mayıs ayında yaptığı açıklamada, “Kurgulanmış bir düzen var. Değiştirmek için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray’ın bir diğer örneği ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı “Bu işin çözümü için TFF’ye verdiğimiz süre artık bitti” şeklindeki açıklama... Koç ve Orman bu sert sözlerinin ardından hiçbir ceza almamıştı. Galatasaray yönetimi, bunları emsal olarak gösterecek ve kişilere göre farklı muamele yapılmamasını isteyecek.