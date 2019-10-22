Emre’siz olmuyor

  • Bist 100
    97644.4
  • Dolar
    5,8435
  • Euro
    6,5151
  • Altın
    279,8720
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Fırat'ın batısında Tel Rıfat'a, Münbiç'e hatta Ayn-el Arap'a operasyon olabilir' 'Fırat'ın batısında Tel Rıfat'a, Münbiç'e hatta Ayn-el Arap'a operasyon olabilir'
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
İsrail'de Netanyahu dönemi bitti! Koalisyon hükümetini kuramadı İsrail'de Netanyahu dönemi bitti! Koalisyon hükümetini kuramadı
Galatasaray, Middlesbrough forması giyen Daniel Ayala'yı kadrosuna katmak için harekete geçti Galatasaray, Middlesbrough forması giyen Daniel Ayala'yı kadrosuna katmak için harekete geçti
ABD'den Barış Pınarı Herekatı'na karşı skandal adım ABD'den Barış Pınarı Herekatı'na karşı skandal adım
22 Ekim Dünya Kekemelik Günü nedir? Kekemelik nedir, kekemelik tedavi edilir mi? 22 Ekim Dünya Kekemelik Günü nedir? Kekemelik nedir, kekemelik tedavi edilir mi?
Kahreden olay... Bir anda yola fırladı Kahreden olay... Bir anda yola fırladı
İngiliz basını resmen duyurdu: Fenerbahçe Hadergjonaj'la görüştü! İngiliz basını resmen duyurdu: Fenerbahçe Hadergjonaj'la görüştü!
Böylesi ancak filmlerde olur: Evlenmek istiyorum ama kardeşimin kimliğiyle değil Böylesi ancak filmlerde olur: Evlenmek istiyorum ama kardeşimin kimliğiyle değil
Kadıköy'de dehşet! Otomobiliyle pazara daldı! Kadıköy'de dehşet! Otomobiliyle pazara daldı!
Fenerbahçe: "Biz de şampiyonluklarımızı istiyoruz" Fenerbahçe: "Biz de şampiyonluklarımızı istiyoruz"
ABD Afganistan'daki asker sayısını düşürmüş ABD Afganistan'daki asker sayısını düşürmüş
Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı
Kıbrıs BM Barış Gücü Başkanı Spehar: Kıbrıs müzakerelerini sürdürmedeki belirsizlik nedeniyle endişeliyim Kıbrıs BM Barış Gücü Başkanı Spehar: Kıbrıs müzakerelerini sürdürmedeki belirsizlik nedeniyle endişeliyim
Esra Erol'un programına çıkan İdris Coşgun Ali Keskin'i öldürdü! İdris Coşgun Ali Keskin olayı nedir? Esra Erol'un programına çıkan İdris Coşgun Ali Keskin'i öldürdü! İdris Coşgun Ali Keskin olayı nedir?
Beşiktaş'ın yeni yönetiminden Cenk Tosun bombası! Beşiktaş'ın yeni yönetiminden Cenk Tosun bombası!
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sevinci! Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sevinci!
Serdar Aziz, Denizlispor karşısındaki performansıyla göz doldurdu! Serdar Aziz, Denizlispor karşısındaki performansıyla göz doldurdu!
Ersun Yanal: Şampiyonluk için bu oyun yetmez tempoyu yükseltmemiz gerek Ersun Yanal: Şampiyonluk için bu oyun yetmez tempoyu yükseltmemiz gerek
Vedat Muriqi, 8 haftada Slimani ve Frey'i yakaladı Vedat Muriqi, 8 haftada Slimani ve Frey'i yakaladı
ABD'nin gizli planı ortaya çıktı: Petrol geliri SDG'ye gitsin ABD'nin gizli planı ortaya çıktı: Petrol geliri SDG'ye gitsin
'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı 'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı
FETÖ'ye TSK içinde büyük operasyon FETÖ'ye TSK içinde büyük operasyon
Süper Lig'de akılalmaz olay! Futbol tarihine geçti Süper Lig'de akılalmaz olay! Futbol tarihine geçti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 00:08:27

Emre’siz olmuyor

Fenerbahçe’de Denizlispor maçında Emre Belözoğlu’nun oyundan çıktıktan sonra orta sahanın çökmesi, Sarı-Lacivertli teknik heyeti kara kara düşündürüyor. 39 yaşındaki futbolcu uzun sakatlık yaşaması halinde alternatifi yok.

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE’DE 39’luk kaptan Emre Belözoğlu takımını taşımaya devam ediyor. Milli takımda etkili performansını lige de yansıtan tecrübeli futbolcu, Denizlispor karşılaşmasında takımın en iyisiydi. Milli takımda kaburgasından sakatlanan ve tam iyileşmemesine rağmen Denizli’de sahaya çıkan Emre, yaptığı asistle de galibiyete büyük katkı yaptı. Emre’nin 64’te yerini Deniz Türüç’e bırakmasının ardından takımda yaşanan düşüş ise teknik heyeti endişelendirdi. Sarı-Lacivertli takımda yerini dolduracak oyuncu ise yok gibi.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

■ EMRE’NİN oyundan çıkmasının ardından Denizlispor karşısında organize olamayan Sarı-Lacivertliler, orta sahada büyük sıkıntı yaşadı. Yaşı bir hayli ilerleyen Emre’nin lig maratonunda uzun süreli sakatlanmısı halinde ise teknik heyet büyük sıkıntı yaşayacak. Emre ise şampiyonluktan başka bir düşünmüyor.  Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Fenerbahçe’nin tecrübeli yıldızı, “Oynayabiliyorsam sorun yok demektir. Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim” diye konuştu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ