Emre oynayabilecek

Güneş

Deneyimli futbolcunun bu hafta sahaya çıkabilecek durumda olduğu kaydedilirken, teknik direktör Ersun Yanal’ın bu durumdan memnun olduğu belirtildi. Emre, dün takımdan ayrı çalışırken, Victor Moses ve Mauricio Isla, idmanın ilk bölümde takımla birlikte oldu.