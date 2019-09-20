20 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 21:42:50
Emre oynayabilecek
KAYBEDİLEN Alanyaspor maçında belindeki ağrılar nedeniyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu’nun Ankaragücü karşısında oynama ihtimali belirdi.
Güneş
Deneyimli futbolcunun bu hafta sahaya çıkabilecek durumda olduğu kaydedilirken, teknik direktör Ersun Yanal’ın bu durumdan memnun olduğu belirtildi. Emre, dün takımdan ayrı çalışırken, Victor Moses ve Mauricio Isla, idmanın ilk bölümde takımla birlikte oldu.
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