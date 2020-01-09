Emre Mour'un yeni takımı belli oldu! Anlaşmaya varıldı
Galatasaray'da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve hayal kırıklığı yaratan Emre Mor takımdan ayrılıyor.
Sezon başında Teknik Direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Emre Mor, beklenen performansı bir türlü gösterememiş ve gözden düşmüştü.
Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor'un İngiltere Championship ekiplerinden Brentford ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Galatasaray ile var olan sözleşmesinin fesh edilmesiyle Emre Mor'un Brentford ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaray formasını 16 karşılaşmada terleten Emre Mor, gol ya da asist yapamadı.
(Fanatik)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu
- Okan Buruk'tan Arda Turan sözleri: Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek
- İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Fernando Llorente'yi istediğini yazdı
- Galatasaray, Mert Çetin'i kiralamak için Roma'ya teklifini yaptı
- Vedat Muriqi'den menajerine talimat: Önce kupa sonra transfer