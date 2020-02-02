Emre Mor'un sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu

G.SARAY, sezon başında Celta Vigo’dan kiraladığı Emre Mor’u Yunanistan ekibi Olympiakos’a kiraladı. Aslan’a ödenecek kiralama bedeli 410 bin euro olurken, sezon sonuna kadar Emre’nin kalan 290 bin euro maaşını G.Saray ödeyecek. Sezon sonunda Olympiakos mecburen 8 milyon euro vererek Emre’nin bonservisini Celta’dan alacak.

(Akşam)