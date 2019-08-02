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02 Ağustos 2019 Cuma 13:58:44 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:00:38

Emre Mor'dan imza sonrası ilk sözler: Bana duyulan güven benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor

Galatasaray'ın Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, imzaların atılmasının ardından konuştu.

Emre Mor, Galatasaray'a geçici transferini tamamlayan sözleşmeye imza attıktan sonra sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da hazır bulundu.

Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Emre Mor, Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

EMRE MOR'UN İLK AÇIKLAMALARI

Yeni transferi Emre Mor şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'a gelmek benim için çok büyük bir hayaldi. Nihayet gerçek oldu. Burada olduğum ve tekrar antrenmanlara başlayacağım için çok mutluyum. Başkanımıza sözleri ve bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. İki zor sezon geçirdim. Bana inanıp kucak açarak karşıladıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bana duyulan güven benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor ve tekrar sahaya çıkmayı iple çekiyorum

Fatih Hoca benim için olabilecek en iyi teknik direktör. Çok iyi bir ilişkimiz var, birbirimizi yakından tanıyoruz. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Benim yeteneklerimden en iyi şekilde faydalanabileceğini düşünüyorum. Beraber yakalayacağımız başarılar için sabırsızlanıyorum.

Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum. Onlarla buluşmak için heyecanlıyım. Umarım beraber birçok gol sevinci yaşayıp yeni başarılara koşacağız."

MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI

Başkanımız Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı: "Emre kardeşim yurtdışında büyümüş. Ona bakarken 1961 yılındaki iş gücü anlaşması ve sonrasındaki anlaşmalar aklıma geliyor. Orada bizim kuşaklarımız var. İlk giden kuşaklar maalesef oranın dilini bilmedi. Emre, üçüncü kuşak. Daha sonraki kuşaklar da Türkçeyi öğrenemedi. Bu kuşaklarda bir dil sorunu oluştu. Buna karşı bir savaş veriyorlar ve Emre bu savaşı Avrupa'da kendi çapında gençliğiyle, ruhuyla verdi. Emre şimdi bu savaşı Türkiye'de verecek. Türkiye onun yuvası ve Galatasaray artık Emre'nin evi. Biz burada Emre'nin Tanrı vergisi yeteneklerini Galatasaray ve Türk futbolu için en iyi şekilde sahada sergileyeceğine, ölümüne mücadele edeceğine inanıyoruz. Artık yuvasını bulmuş bir insanın huzur içinde tüm yeteneğini, karakterini tamamen sahaya ve takımına vereceğine inanıyoruz. Kendisine hoş geldin diyorum."

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARI

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ise şunları söyledi: "Emre evine, yuvasına hoş geldi diyoruz. Galatasaray taraftarları kendisini heyecanla bekliyor. Bir aydır biz kendisiyle görüşmeler yapıyoruz. Emre'nin Galatasaray'a gelme konusunda ne kadar heyecanlı ne kadar istekli olduğunu biliyorum. Bu transferin Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum."

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