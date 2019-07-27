27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 23:59:31
Emre Mor lig başlamadan Florya’da
GALATASARAY’DA Emre Mor belirsizliği sürüyor
GÜNEŞ
■ Sarı-Kırmızılıların her konuda anlaşmaya vardığı genç oyuncu için Celta Vigo’nun 2 milyon euro bonserviste diretmesi işi sıkıntıya sokuyor. Ancak, taraflar arasında yapılan görüşmelerin tüm hızla sürdüğü ve önümüzdeki hafta transferin netleşeceği belirtildi. Emre’nin 7 Ağustos’taki Süper Kupa maçına kadar İstanbul’a gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
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