Emre Mor krizi sürüyor

GÜNEŞ

■ GALATASARAY, genç yıldız Emre Mor ve kulübü Celta Vigo ile anlaşmış ve oyuncunun bedelsiz olarak kadroya katıldığı bildirilmişti. Ancak Emre’nin anlaşmalı menajerlik şirketi WBD Capital, bu transferde kendilerinin devre dışı bırakıldığını ileri sürerek yasal haklarını kullanacağını açıklamıştı. Bu söylemlerin ardından transferle ilgili gelişmeler adeta durdu. Sarı-Kırmızılı kulüp Emre Mor’u bir tür kamuoyuna duyuramadı.

TARAFTAR, YÖNETİCİDEN BÜYÜKTÜR

■ WBD Capital CEO’su Erik Alonso, dün yeni bir açıklama yaptı ve Emre’nin transferine engel olmaya çalışmadıklarını bildirdi. Alonso, şunları kaydetti: “Herkes gibi, çalışmalarımızın sonucunda ücretimizi almaya çalışıyoruz. Kim bedavaya çalışır? G.Saray ve Emre bize saygı göstermiyor. Şirketimizin çalışanları ve bakmaları gereken aileleri var. Benim için çok net bir şey var; Galatasaray taraftarları, yöneticilerinden büyüktür.”