22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:09:38 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:11:02
Emre Mor isyan etti! 'Ben onun kim olduğunu bilmiyorum! Okuduğunuz her şeye inanmayın'
Adı Galatasaray’la anılan Emre Mor, hakkında çıkan bir habere sosyal medya hesabından isyan etti. 22 yaşındaki futbolcu, kendisini menajeriymiş gibi gösterip, medyaya açıklama yapanlara sert çıktı.
Emre Mor yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Serhat Yılmaz'ı tanımıyorum. O benim menajerim değil, onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Böyle gereksiz söylentileri ortaya atmayın. Bu tip menajerler kendilerini benimle çalışıyormuş gibi gösteriyor. Benim takımımda Johan Wins'ten başkası yok"
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