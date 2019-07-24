Emre Mor için Galatasaray'a ret
Emre Mor transferindeki gecikmenin perde arkası ortaya çıktı.
Başkan Mustafa Cengiz, birkaç hafta önce transferin bittiğini ve Emre’nin takıma katılacağını açıklamıştı. Ancak geçen sürede bu transferde olumlu bir gelişme yaşanmazken, bir de menajer krizi patlak vermişti. İspanya’da yayınlanan El Mundo Deportivo Gazetesi, transferle ilgili farklı bir iddiayı ortaya attı. Gazetede yer alan haberde, Sarı-Kırmızılı kulübün, milli yıldız için Celta Vigo’ya 2 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki transferden de yüzde 50 pay teklif ettiğini ancak İspanyol yöneticilerin bunu geri çevirdiği iddiası dile getirildi. Öte yandan Emre Mor da menajeri konusunda bir açıklama yaparak, “Serhat Yılmaz’ı tanımıyorum. O benim menajerim değil. Benim menajerim Johan Wins. Bir başkası yok” dedi.
(Star Spor)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Balotelli bombası! Beşiktaş transferde büyük oynuyor...
- Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken Deniz Türüç kararını verdi! İşte genç yıldızın istediği takım
- Fenerbahçe'de orta saha transferinin ilk sırasında Mahmut Tekdemir var
- Galatasaray, Beşiktaş'ın da istediği Mehmet Özcan için Eskişehirspor'a yeni bir teklifte bulunacak
- Şenol Güneş'ten flaş Burak Yılmaz sözleri: Burak Yılmaz'a kefil olmam hataydı