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31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:32:01 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:33:14

Emre Mor, Galatasaray taraftarlarından özür diledi

Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Mor, sosyal medya aracılığıyla sarı - kırmızılı taraftarlardan özür diledi.

Galatasaraylı futbolcu Emre Mor, Süper Lig'in 3. haftasında dün oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı özür diledi.

Kayseri deplasmanında 89. dakikada üst üste gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Emre Mor, sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaştı.

Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu belirten Emre, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beklentiyi bu maçta karşılayamadığım için tüm içtenliğimle söylemeliyim ki çok üzgünüm. İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalar sizlere gösterecek, çok çalışıp, en iyi Emre'yi sahada izleteceğim. Ayrıca gördüğüm kartlarla takımı yalnız bıraktığım için arkadaşlarımdan, hocamdan ve sizlerden özür dilerim. Dün akşam çıkarılacak birçok ders oldu. Takımımız karakterini son ana kadar korudu ve galibiyeti aldı. Bizlere olan inancınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederim."

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