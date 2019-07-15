Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosuna dahil edildi

Galatasaray'da kanat ve orta saha arayışları devam ediyor. Transfer atağına kalkan sarı kırmızılılar, Celta Vigo'da forma giyen Türk futbolcular Emre Mor ve Okay Yokuşlu ile ilgileniyor. İspanyol ekibi, Galatasaray'ın istediği 2 futbolcuyu da kamp kadrosuna dahil etti.

Celta Vigo yeni sezon öncesi kamp için A Toxa'ya gitti. İspanya La Liga ekibi, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun kamp kadrosunda olduğunu açıkladı. Takımdan ayrılması beklenen ve Galatasaray ile yaptığı transfer görüşmelerinde menajer krizi yaşayan Emre Mor, sürpriz bir kararla kamp kadrosuna dahil edildi.

Öte yandan darı kırmızılılarda Okay Yokuşlu'nun ismi konuşulsa da bu oyuncunun bonservis maliyeti nedeniyle transferinin zor olduğu öğrenildi.

CELTA VİGO'NUN KAMP KADROSU

Sergio, Hugo Mallo, David Costas, Okay, Denis Suárez, Fran Beltrán, Pione Sisto, Beauvue, Rubén, Lucas Olaza, Juncà, Juan Hernández, Toro Fernández, Kevin, Jozabed, Brais Méndez, Roncaglia, Iván Villar, Emre Mor, Iago Aspas, Lobotka, Mazán, Juan Ros, Bermejo, Pampín, Dani Molina, Sergio Carreira, Fontán, Iker Losada, Lauti ve Miguel Fernándes

GALATASARAY VE EMRE MOR'A SERT SÖZLER

Menajerlik şirketinin CEO'su Erik Alonso, kendilerini aradan çıkararak transfer görüşmesi yaptığı iddiasıyla Emre Mor'u dava edeceklerini açıkladı. Alonso, "Hiçbir zaman Emre'nin transferini engellemek gibi bir niyetimiz olmadı. Biz bu işten para kazanıyoruz. Aranızda ücretsiz çalışan var mı? Galatasaray ve Emre Mor'un şu an bize yaptığı şey tam olarak saygısızlık. Galatasaray taraftarları yöneticilerinden daha büyük." ifadelerini kullandı. (Futbol Arena)