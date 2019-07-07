Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosuna alınmadı
İspanya La Liga ekibi Celta Vigo, yeni sezon öncesi kamp kadrosuna Emre Mor'u almadı.
Celta Vigo'da geleceği merak edilen ve ismi zaman zaman Galatasaray ile anılan Emre Mor, kulübünün sezon öncesi kampına alınmadı.
Celta, kamp kadrosunu açıklarken Emre Mor'un olmadığını belirtti. İspanyol ekibi, Emre ile birlikte Hjulsager ve Juan Hernandez'in de kampa alınmadığını belirterek yeni sezonda bu 3 futbolcunun düşünülmediği açıklandı.
SAYISIZ KEZ KADRO DIŞI
Emre Mor, böylece Celta Vigo'da tekrar kadro dışı kalırken takımda kalması artık çok zor gözüküyor.
Öte yandan bir diğer Milli futbolcu Okay Yokuşlu, tatilde olması nedeniyle Celta Vigo ayın 8'inde katılacak. (Sporx)
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