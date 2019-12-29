Emre Kılınç transfer iddialarına son noktayı koydu

Sivasspor'un parlayan yıldızlarından Emre Kılınç, Göztepe galibiyeti sonrası transfer açıklaması yaptı.

İsmi özellikle Galatasaray ve Beşiktaş ile anılsa da Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Emre transferle ilgili, "Allah bize buralara gelmeyi nasip etti, inşallah daha iyi devam ederiz. Transferle ilgili diyecek bir şeyim yok, söz yönetimde, biz buradayız, gitmek istemiyoruz. Başladığımız bir şeyi yarım bırakıp gitmek olmaz. Gerisi Allah'ın takdiri" ifadelerini kullandı.