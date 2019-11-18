Emre Kılınç için Kartal da devreye girdi

GÜNEŞ

■ Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen teknik direktör Abdullah Avcı, genç oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini iletti. Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç için devre arasında Demir Grup Sivasspor’a teklifte bulunacak.