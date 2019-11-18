18 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 00:16:52
Emre Kılınç için Kartal da devreye girdi
GALATASARAY ve Fenerbahçe’nin transfer listesinde bulunan Sivassporlu Emre Kılınç için Beşiktaş da devreye girdi.
GÜNEŞ
■ Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen teknik direktör Abdullah Avcı, genç oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini iletti. Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç için devre arasında Demir Grup Sivasspor’a teklifte bulunacak.
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