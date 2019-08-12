12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 20:37:26
Emre Kılınç hala gündemde
ABDULLAH Avcı’nın kadrosunda görmek istediği bir başka oyuncu olan Emre Kılınç konusunda da çalışmalar devam ediyor.
GÜNEŞ
Demir Grup Sivasspor'dan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çeviren Emre, Beşiktaş forması giyme konusunda istekli... Öte yandan Vodafone Park’ta oynanacak Süper Kupa finali için Avcı, yardımcıları ve altyapı antrenörleri için yer ayırttı. Avcı ekibiyle birlikte Liverpool-Chelsea maçını analiz edecek.
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