Emre Kılınç hala gündemde

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Demir Grup Sivasspor'dan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çeviren Emre, Beşiktaş forması giyme konusunda istekli... Öte yandan Vodafone Park’ta oynanacak Süper Kupa finali için Avcı, yardımcıları ve altyapı antrenörleri için yer ayırttı. Avcı ekibiyle birlikte Liverpool-Chelsea maçını analiz edecek.