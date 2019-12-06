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06 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 00:02:45

Emre Kılınç gün sayıyor

BEŞİKTAŞ, Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalara başlarken, Siyah-Beyazlılar Demir Grup Sivasspor’un başarılı orta sahası Emre Kılınç ile anlaşma sağladı.

GÜNEŞ

■ Geçtiğimiz yaz döneminde gerçekleşmeyen transfer nedeniyle bir hayli üzülen Emre, devre arası için gün sayıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcunun, makul bir bonservis ödenerek transfer edileceği ifade ediliyor.

 

 

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