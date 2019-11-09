Emre Demir: 'Hedefim Avrupa'da oynamak'

71. dakikada kaydettiği golle Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanını Enes Ünal'dan devralan 2004 doğumlu Emre, gol attığı için mutlu olduğunu ancak mücadeleden 3 puan çıkaramadıkları için üzgün olduğunu dile getirdi. Oyuncu ayrıca hedefinin Avrupa olduğunu da sözlerine ekledi.

İşte Emre Demir'in açıklamaları:

"Gol attığım için mutluyum ama buradan 3 puanla ayrılamadığımız için üzgünüz. Takım olarak kenetlenme zamanı geldi. İnşallah ağabeylerimizle beraber kenetlenip, daha yukarılara çıkmak istiyoruz.

Hocamızın gelişimimize katkısı var, daha çok şans verildikçe daha da iyi yerlere geleceğiz gençler olarak. Gol attığım için mutluyum ama bu yetmez. Daha çok çalışmalı ve istekli olmalıyım.

Sahada elimden geleni yapıp Kayserispor'u ve ailemi en iyi şekilde temsil edip gururlandırmak istiyorum. Hedefim Avrupa... İnşallah Avrupa'ya gidip ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Oyuna girmeyi bekliyordum çünkü eksikler çoktu. Hocamız da bize bu şansı verdi. İlk tebrik hocamdan ve ağabeylerimden geldi."