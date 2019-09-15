Emre Belözoğlu'nun yerine 3 aday

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Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayıp, daha sonra 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Sarı-Lacivertliler, taktiksel çift kalenin ardından bireysel çalışmalarla günü tamamlarken, A Milli Takım’ın Andorra ile oynadığı müsabakada belinde sorun yaşayan kaptan Emre Belözoğlu’nun Alanya’da riske edilmeyeceği öğrenildi. Yanal’ın Emre’nin yerine yeni transfer Luis Gustavo, Tolgay Arslan ve Tolga Ciğerci’den birine şans vermesi bekleniyor.