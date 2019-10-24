Emre Belözoğlu'ndan 'Dinlen' çağrısına ret!

Ne yorgunluk, ne de sakatlık Emre Belözoğlu'nu durdurabiliyor. Arnavutluk maçında kaburgasını kıran, "En az 1 ay sahalardan uzak kalır" denilen tecrübeli futbolcu, Denizlispor karşısında 11'deki yerini almıştı.

Emre, 1 asist yaptığı maçta sakat olan kaburgasına darbe alarak ciddi bir tehlike de atlattı. Bu mücadele sonrası teknik ekip, "Seni biraz dinlendirelim" önerisinde bulundu. Ancak Kaptan, bu teklifi anında geri çevirdi. Önceki günkü antrenmanda bireysel olarak çalışan Emre Belözoğlu, dün takıma katıldı. 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, tesislere gelen ilk isim oldu, sahaya da ilk o ayak bastı.

Konya maçında sahada

Emre, idmanın tamamında yer aldı. Antrenman sona erdikten sonra sahada kalmaya devam eden yıldız futbolcu, bir süre bireysel çalışma yaptı ve ardından soyunma odasının yolunu tutan son oyuncu oldu! Emre Belözoğlu, sağlık ekibinin özel olarak hazırladığı bandajla çalışmalarını sürdürecek. Kaptan Emre, bir sorun yaşamazsa, yine aynı bandajla cumartesi günkü zorlu Konyaspor mücadelesinde ilk 11'deki yerini alacak.

'Mevkisinde dünyanın en iyi ilk 4'ü içinde'

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, eski oyuncuları Emre Belözoğlu'na övgüler dizdi.

Gümüşdağ, "Fenerbahçe'den gönderildiği gün kendisini aradım. O gün Emre ile ilgili algı çok farklıydı. Sorunlu, problemli futbolcu... Fenerbahçe'den de o anlamda gönderildi. Onun karakterine, kişiliğine, oyunculuğuna sonuna kadar kefiliz" dedi.

Göksel Gümüşdağ, "Futbolculuğu dışında, çok uzun yıllardır kardeşimdir. Emre, kendi mevkisinde de dünyada ilk 4'ün içinde bir oyuncudur. 4 yılda A Milli Takım'ın en önemli oyuncusu haline geldi. Emre'nin karakteriyle Milli Takım'a çok büyük katkılar sağlamaya devam edeceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.

(Fanatik)