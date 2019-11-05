  • Bist 100
    100652
  • Dolar
    5,7364
  • Euro
    6,3847
  • Altın
    277,2860
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi başladı Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi başladı
Hak-İş'in 'Uluslararası Kısa Film Yarışması'na 4 bin 46 başvuru yapıldı Hak-İş'in 'Uluslararası Kısa Film Yarışması'na 4 bin 46 başvuru yapıldı
Bestekar öğretmen albümünün geliriyle okulda müzik atölyesi kurdu Bestekar öğretmen albümünün geliriyle okulda müzik atölyesi kurdu
Trabzonspor Jose Sosa'da mutlu sona ulaştı! Devam ediyor... Trabzonspor Jose Sosa'da mutlu sona ulaştı! Devam ediyor...
Emre Belözoğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası patladı Emre Belözoğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası patladı
Real Madrid maçında 3 bin Galatasaray taraftarı bekleniyor Real Madrid maçında 3 bin Galatasaray taraftarı bekleniyor
Çin lideri Şi'den ithalatı artırma sözü Çin lideri Şi'den ithalatı artırma sözü
Akdeniz'den hazır giyim ihracatına 1 milyar dolarlık katkı Akdeniz'den hazır giyim ihracatına 1 milyar dolarlık katkı
Şehitlerin ayakkabıları Hafıza 15 Temmuz'da toplanıyor Şehitlerin ayakkabıları Hafıza 15 Temmuz'da toplanıyor
Cep telefonu abone sayısı 84 milyona ulaşacak Cep telefonu abone sayısı 84 milyona ulaşacak
Çin'e gıda ihracatı yüzde 86 arttı Çin'e gıda ihracatı yüzde 86 arttı
Korkunç olay! Eve gelen ailesi, Selma'yı odasında ölü buldu... Korkunç olay! Eve gelen ailesi, Selma'yı odasında ölü buldu...
ATM hırsızları AVM'yi havaya uçurdu ATM hırsızları AVM'yi havaya uçurdu
Başkan Erdoğan: Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor Başkan Erdoğan: Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor
TSK'nin enerjisine 100 milyon lira yatırım TSK'nin enerjisine 100 milyon lira yatırım
Yatırımcıya 'güven' verecek kanun geliyor Yatırımcıya 'güven' verecek kanun geliyor
Konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller geliyor Konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller geliyor
Savunmada yeni ihracat rekoru yılı Savunmada yeni ihracat rekoru yılı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırdı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırdı
Trafiğe 9 ayda 472 bin 400 aracın kaydı yapıldı Trafiğe 9 ayda 472 bin 400 aracın kaydı yapıldı
BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı yapıyor: BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı yapıyor: BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı başvuruları ne zaman?
Beşiktaş çözümü yine 'FEDA'da buldu! Yolda... Beşiktaş çözümü yine 'FEDA'da buldu! Yolda...
Enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıktı Enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıktı
Vegan Günü etkinliği 2 bin kişinin katılımıyla yapıldı Vegan Günü etkinliği 2 bin kişinin katılımıyla yapıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Kasım 2019 Salı 12:21:02 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 12:26:40

Emre Belözoğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası patladı

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, soyunma odasında ve uçakta takım arkadaşlarıyla konuştu.

Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyeti sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı.

39 yaşındaki deneyimli orta saha, "Hem saha içerisinde, hem de yedek kulübesindeyken daha çok coşkulu olmamız gerekiyor. İlk dakikadan son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmamız lazım. Öne geçelim veya geriye düşelim fark etmez, bütün takım maçın içerisinde coşkulu bir şekilde olmalı." dedi.

"Maçta ne olursa olsun, sinmek yerine refleks gösterin, karşılık verin." diyerek sözlerini sürdüren Fenerbahçe'nin kaptanı, "Umutsuz olmayın! Ligin daha başındayız ama artık seri galibiyetler gerekiyor. Deplasmandaki bu tür mağlubiyetler çok tehlikelidir. Size inanıyorum! Bu takım, bu sezon şampiyon olacak." diyerek sözlerini noktaladı.

Emre Belözoğlu, Kayseri dönüşü uçakta ise takım arkadaşlarıyla maç hakkında birebir görüşmeler yaparak olumlu ve olumsuz noktalar hakkında konuştu.

"BU MAÇ BİZE DERS OLSUN"

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Yakaladıkları fırsatları değerlendirememekten yakınan Emre, "Bakıldığında ligin son sırasında Kayserispor. Onlar da ligde kalmak adına böylesine büyük takımlarla oynayacakları maçları hedef görürler kendilerine. İlk yarıda en az 2-0'la girebilirdik devreye. Bu tarz maçlarda pozisyona girdiğiniz zaman atacaksınız. Atamadığınız zaman her saniye, her dakika şehir takımlarına özgüven verecektir. İlk yarıda yakaladıklarımızı atabilseydik, farklı bir senaryoyla gidebilirdik. Ligin daha başı diyebiliriz, puanlar çok yakın üst sıralarda. İnşallah bu maç bize bir ders olur. Bugün bir fırsatı kaçırdık." dedi.

Saha içerisinde taraftarlara cevap vermeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Taraftarlarımız bana teveccüh gösteriyorlar ama saha içinde konuşmamız gerekiyor. Bugün pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik. Bu maçın özeti bu oldu. Kaybettiğimiz için herkes üzgün. Bunu telafi edeceğimiz zamanımız var. Burada konuşacağımız cümlelerden çok saha içerisinde irade koymamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

(Sporx)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ