Emre Belözoğlu: İki maçtır oğlum Ömer Akif devre arasında arayıp beni sorguya çekiyor

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, "Bu aralar ne yapsam gol atamıyorum. Bu yüzden çok sinirleniyorum" dedi. Kaçırdığı goller sonrası F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini aramadığını ancak Malatya'da kaçırdığı penaltı sonrasında ilginç bir olay yaşadığını belirten Kaptan, "Devre arası telefonum çaldı. Kim arar kardeşim devre arasında! Bir baktım oğlum Ömer Akif. Bana 'Baba o penaltıyı nasıl kaçırırsın' diye hesap sordu. Bir şey de diyemedim" sözleriyle güldürdü.

OMZUMDA AĞIR YÜK VAR

G.Birliği maçının devre arasında da oğlu tarafından aranan Emre, "Yine kızıyor, hesap soruyor. Baba o golü nasıl kaçırdın diye! Geçen yıla kadar Başakşehir'i tutuyordu. Şimdi yine F.Bahçe'ye doğru kaydı tabii iyice. Artık omzumda ağır bir yük daha var. Her kaçırdığım gol sonrasında Ömer Akif'e de hesap veriyorum" şeklinde konuştu.

POZİSYONU KAÇIRDI! PANOYU TEKMELEDİ

Tecrübeli futbolcu, Kadıköy'deki G.Birliği karşılaşmasında kaçırdığı gol sonrası hırsından reklam panolarına uçan tekme attı. (Sabah)