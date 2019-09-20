Emre Belözoğlu derbi öncesi riske edilmeyecek

  • Bist 100
    100629
  • Dolar
    5,7075
  • Euro
    6,3116
  • Altın
    275,2130
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Teknofest Mustafa Sandal konseri saat kaçta? Teknofest Murat Dalkılıç konseri ne zaman? Teknofest Mustafa Sandal konseri saat kaçta? Teknofest Murat Dalkılıç konseri ne zaman?
İran'dan Türkiye açıklaması: Karşılıklı ticarette milli para birimlerini kullanmak için çaba harcıyoruz İran'dan Türkiye açıklaması: Karşılıklı ticarette milli para birimlerini kullanmak için çaba harcıyoruz
Kovulan Tillerson: Netanyahu Trump'ı ikna etmek için yalan söyledi Kovulan Tillerson: Netanyahu Trump'ı ikna etmek için yalan söyledi
Adana'da film sahnelerini aratmayan cinayet: Sevgilisini 14 yaşındaki oğluna öldürttü! Adana'da film sahnelerini aratmayan cinayet: Sevgilisini 14 yaşındaki oğluna öldürttü!
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: S-400'ler Aralık'ta kurulmuş olacak Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: S-400'ler Aralık'ta kurulmuş olacak
Fatih Terim'den Ali Koç'a videolu yanıt geliyor Fatih Terim'den Ali Koç'a videolu yanıt geliyor
Abdullah Avcı ve Okan Buruk'un kader maçı Abdullah Avcı ve Okan Buruk'un kader maçı
Minik Leyla cinayetinde mahkeme başkanı amcaya sert çıktı: Sen kime sırıtıyorsun Minik Leyla cinayetinde mahkeme başkanı amcaya sert çıktı: Sen kime sırıtıyorsun
Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor
500 kütüphaneci alımı yapılıyor: 500 kütüphaneci alımı başvuru şartları neler, ne zaman başvurulur? 500 kütüphaneci alımı yapılıyor: 500 kütüphaneci alımı başvuru şartları neler, ne zaman başvurulur?
Burak Yılmaz Başakşehir maçına yetişemiyor Burak Yılmaz Başakşehir maçına yetişemiyor
Akıllı çıkan ağabey katilinin ömür boyu hapsi istendi Akıllı çıkan ağabey katilinin ömür boyu hapsi istendi
Asit yağmuru nedir, zararları nelerdir? İstanbul'daki yağmur zararlı mı? Asit yağmuru nedir, zararları nelerdir? İstanbul'daki yağmur zararlı mı?
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yeri 1,5 kilometreye kadar tespit edilmiş Muhsin Yazıcıoğlu'nun yeri 1,5 kilometreye kadar tespit edilmiş
Son Dakika: Kağıthane'de belediye otobüsü 5 araca çarptı Son Dakika: Kağıthane'de belediye otobüsü 5 araca çarptı
Emre Belözoğlu derbi öncesi riske edilmeyecek Emre Belözoğlu derbi öncesi riske edilmeyecek
Roma Başakşehirli yıldıza kancayı taktı Roma Başakşehirli yıldıza kancayı taktı
Azad Keşmir Cumhurbaşkanı Mesud Han korkutan açıklama: Nükleer bir kış yaşanacak! Azad Keşmir Cumhurbaşkanı Mesud Han korkutan açıklama: Nükleer bir kış yaşanacak!
AB eski Bakanı Egemen Bağış Prag Büyükelçisi oldu AB eski Bakanı Egemen Bağış Prag Büyükelçisi oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor: Kültür Bakanlığı alım başvuruları ne zaman yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor: Kültür Bakanlığı alım başvuruları ne zaman yapılır?
İstanbul’da motosikletli magandaların "yok artık" dedirttiği anlar kamerada İstanbul’da motosikletli magandaların "yok artık" dedirttiği anlar kamerada
CHP ve İP terör örgütüne kalkan oldu CHP ve İP terör örgütüne kalkan oldu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Sözleşmelilerin kadroya geçmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Sözleşmelilerin kadroya geçmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz
Suudi Arabistan, Hudeyda kentindeki Husileri bombaladı Suudi Arabistan, Hudeyda kentindeki Husileri bombaladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Eylül 2019 Cuma 10:56:37 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 11:18:40

Emre Belözoğlu derbi öncesi riske edilmeyecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nu Ankaragücü maçında da riske etmeyecek.

Fenerbahçe'nin maestrosu Emre Belözoğlu, Ankaragücü maçında riske edilmeyecek.
 
Milli takımda sakatlanan ve Andorra maçından bu yana idman yapmayan Kaptan, Galatasaray derbisine saklanacak. Ersun Yanal, Luiz Gustavo'yu yine ön liberoda kullanacak.
 
ZANKA KIZAĞA
 
Ersun Yanal, Alanya maçında eleştiri oklarına hedef olan Zanka'yı kulübeye çekecek.
 
Tecrübeli teknik adam, Jailson'un partneri olarak Adil Rami'ye ilk on birde şans tanıyacak. Yanal, sağ bekte de Isla'ya forma verip Ozan'ı Gustavo'nun yanında görevlendirecek.

(Türkiye)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ