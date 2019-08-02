Emre Belözoğlu: Bu sezon şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz
Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Belözoğlu takımdaki son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Real Madrid maçı sonrasında soruları yanıtladı.
Tecrübeli oyuncu belindeki rahatsızlık nedeniyle maçlarda süre alamadığını ancak önemli bir durumunun olmadığını kaydetti.
Alınan mağlubiyetlere rağmen turnuvanın faydalı geçtiğini ifade eden Emre, "Skorların hiçbir önemi yok. Bu tip maçlar takımı sertleştirir, yukarı taşır. Daha mücadeleci yapar. Üstelik sonuçlar oyuncuları hırslandırır. Lige iyi başlayacağımıza inanıyorum. Bu sezon şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
(Sabah)
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