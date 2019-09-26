Emre Akbaba'nın dönüş tarihi belli oldu
Galatasaray'da geçen sezon ayağı iki yerden kırılan Emre Akbaba'nın sahalara en erken dönüş tarihi belli oldu.
Galatasaray'ın 11 Mayıs'taki Rize maçında ayağı iki yerden kırılan Emre Akbaba düz koşulara başladı.
Florya'da çarşamba günü Emre Akbaba sürprizi yaşandı. 11 Mayıs'taki Rizespor maçında ayağı iki yerden birden kırılan yıldız futbolcu koşulara başladı.
Emre Akbaba antrenmanda düz koşu yaparken, bir yandan da tedavisine devam edildi.
Sarı-kırmızılı futbolcu Emre Akbaba'nın takımla birlikte en erken Ocak ayında çalışabileceği öğrenildi.
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