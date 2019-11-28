Emre Akbaba geri dönüyor

GÜNEŞ

■ ASLAN, Trabzonspor’la deplasmanda oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Uzun süreli sakatlığında rehabilitasyon sürecinin sonlarına gelen Emre Akbaba, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Milli futbolcu daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde özel bir program uyguladı.