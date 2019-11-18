Emre 15 gün sonra dönüyor

GÜNEŞ

■ GALATASARAY’IN geçen sezon Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynadığı maçta ayağı kırılan Emre Akbaba’yı dönüş heyecanı sardı. Sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısında lisansı askıya alınan tecrübeli oyuncu, bireysel çalışmalarına devam ettiğini ve bir iki hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağını söyledi. Formasını çok özlediğinin altını çizen Emre Akbaba, “İkinci yarıda maçlara çıkmaya başlayacağım inşallah” dedi.

4 AY ALÇIYLA DOLAŞTI

■ KULÜBÜN Youtube kanalına konuşan Emre, “İlk sakatlığımda ayağımda 4 ay alçı vardı. Kulübe gelip fitness çalışıyordum. Üst taraf sakat değildi sonuçta. Onun dışında evden pek çıkamıyordum. Play-Station oynuyordum. Maalesef, sıkılıyordum ama yapacak bir şey yoktu. İkinci sakatlığımda ise dönüşüm daha hızlı ve rehabilitasyon süreci daha hızlı oldu. Bunda kulüp doktorumuz Yener İnce'nin emeği büyük” diye konuştu.