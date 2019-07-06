Emond sürprizi

GÜNEŞ

■ YAZ transfer döneminde kadrosunu Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük'le güçlendiren Galatasaray'la ilgili Belçika'dan sürpriz bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan Le Soir gazetesi, Sarı Kırmızılılar'ın Standard Liege'de forma giyen Renaud Emond ile ilgilendiğini yazdı. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Liege kulübüne 27 yaşındaki golcü oyuncunun durumunu sordu.

4 MİLYON EURO İSTEDİLER

■ LE Sour gazetesi, Belçika takımının Galatasaray’dan 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiğini aktardı. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin bu bedeli yüksek bulduğu ve indirim talep ettiği öğrenilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Geride kalan sezonda 44 maçta 16 kez fileleri havalandıran 1.86 oyundaki golcü oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi ise 2021 yazında sona eriyor.